ABD konsolosluğuna saldırmışlardı! 2 DEAŞ’lıya dava açıldı

Konsolosluk binasına 15 Ekim'de kalaşnikof piyade tüfeğiyle saldırılması, binaya 3 mermi isabet etmesi ve olay yerinde 18 boş kovan bulunmasıyla ilgili 27 Ekim'de tutuklanan A.D. ile adli kontrol tedbiri uygulanan A.Ş. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Terör örgütü DEAŞ adına kentte faaliyet gösterdikleri belirlenen sanıklar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma", "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması ve bulundurulması", "mala zarar verme" ve "suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak" suçlarından 38 yıl 10'ar aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, terör örgütü mensuplarıyla irtibat ve iltisaklı oldukları, DEAŞ içinde aktif faaliyet yürüttükleri belirtilen sanıkların, konsolosluğa saldırılarıyla ilgili 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulduğu kaydedildi.

Kimlikleri tespit edilen ve yakalanan sanıkların ikametlerinde, terör örgütü DEAŞ'a ait kitap ve dergilerin ele geçirildiği bilgisi iddianamede yer aldı.

İddianamede, A.D'nin telefonunda, terör örgütleri DEAŞ ve Boko Haram'ın gerçekleştirdiği eylemlere ilişkin istatistik tablosu, DEAŞ adına örgütsel yayın yapan bir istasyona ait görsel ile örgütsel dergilerin ve DEAŞ'a müzahir yayın yapan bir gazetedeki "telkin ve talimat" niteliğinde olan yazının görselleri ve bazı örgütsel videolar tespit edildiği belirtildi.

MOTOSİKLETLE KONSOLOSLUK CİVARINDA GEZDİKTEN SONRA SALDIRIYI DÜZENLEMİŞLER

Kamera görüntülerine göre, sanıkların motosikletle olay yeri ve çevresinde gezdikleri ve sonrasında eylemi gerçekleştirdikleri bilgisine paylaşılan iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Sanıkların HTS kayıtları üzerinde yapılan çalışmada, cep telefonlarının olayın gerçekleştiği yerde bulunan baz istasyonlarından sinyal aldığının tespit edildiği, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan bildirim sonrası kamera görüntülerindeki motosiklet fotoğrafı ile ihbar sonrası ele geçirilen motosikletin aynı olması, sanıkların olay sonrası kaçtıkları merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nden de telefonlarının sinyal verdiği, sanıkların dijital materyallerinde ele geçirilen çok sayıdaki örgütsel fotoğraf ve videolar, A.D'nin evinde ele geçirilen ve DEAŞ terör örgütüyle ilgisi olduğu gerekçesiyle yasaklanan kitapların ele geçirilmesi, olay yerinden elde edilen boş kovanlar, sanıkların fikir ve eylem birlikteliği içinde hareket ederek bu suçları örgüt adına işledikleri dikkate alınarak üzerlerine atılı suçlamalardan ayrı ayrı cezalandırılmaları talep olunur."

İddianamedeki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen 2 sanığın 18 yıl 6'şar aydan 38 yıl 10'aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.