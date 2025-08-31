ABD’de gözaltı skandalı! Türk vatandaşının şüpheli ölümü: İntihar süsü mü verildi...





"OLAYIN ÜZERİ ÖRTÜLMEMELİ"

Musa Çetin'in arkadaşı Gülyaz, "Bu olayın üzeri örtülmemeli. Türk yetkililerden, derneklerden, avukatlardan ve tüm resmi mercilerden destek bekliyoruz. Olayı örtbas ederler diye korkuyoruz açıkçası. Bu çocuk karakolda öldüğü için suçlu onlar. Ne kimseye cevap veriyorlar ne bir şey söylüyorlar. Burada bir şey oldu hadi gidin diyorlar. Telefonundan emergency numaralarını bulmuşlar arayacakları. Bir arkadaşı aramışlar. O bayan da gece yarısı bir değişik numaradan aradıkları için cevap vermemiş. Sabah da döndüğünde telefonuna arkadaşınız hastanede ölüm durumunda acil gelin demişler. Bizim bir garaj ortamımız vardı toplandığımız böyle. Musa arkadaşımızın başına böyle bir iş geldi diye biz de ondan geldik yani. Biz bunun böyle kalmasını içimize yediremiyoruz açıkçası. Hepimiz de toplanıp hakkımızı aramanın peşindeyiz. Bundan önce de Tacikistanlı bir arkadaşımız ölmüştü, hakkı aranmadı. Musa için susmayacağız. İnsan hayatı bu kadar ucuz değil" dedi.