ABD’de ölen fenomenin ailesi: Yağmur’u sevgilisi öldürdü

Adanalı sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş (28), 9 Nisan'da ABD'de kaldığı evde ölü bulundu. Yıllar önce Türkiye'de yayınlanan "İşte Benim Stilim" yarışmasıyla adını duyuran Yağmur Taktaş'ın ailesi, kızlarının, eski sevgilisi olan Türk asıllı ABD vatandaşı Andre Can F. tarafından öldürüldüğünü iddia ederek avukatları aracılığıyla şikâyetçi oldu.Eski sevgilinin, genç kadının Instagram hesabını da ele geçirdiği, profil fotoğrafına korku filmi karakteri Chucky görseli koyduğu da iddia edildi. Memleketi Adana'da toprağa verilen fenomen Yağmur Taktaş'ın (28),Seyhan ilçesinde oturan annesi "Kızımın katili bulunsun mezarında rahat uyusun. Tek isteğim adaletin yerini bulması" diyerek gözyaşı döktü. Teyzesi Elif Taktaş ise yeğeninin kendisine yazdığı mesajları göstererek, "Yeğenimi dövüp işkence yaptı. Bu nedenle dalağı alındı. Yeğenim şikâyetçi olunca ölümle tehdit etti. Bu düpedüz bir cinayet" dedi.