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Giriş Tarihi: 24.2.2025 20:59 Son Güncelleme: 24.2.2025 21:38

Abi aile içi kavgada kardeşi, ve yengesini öldürdü

Karabük'ün Yeşil mahallesinde dün gece saatlerinde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu ailenin kavgasında kan aktı. Abi Yengesini ve kardeşini öldürerek, ticari taksi ile Eskipazar ilçesine kaçan 29 yaşındaki N.Ahmadi (29) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ali Faik ATAY Ali Faik ATAY
Abi aile içi kavgada kardeşi, ve yengesini öldürdü

Olay dün gece saatlerinde Yeşil Mahalle Kavşak sokak ta meydana geldi.L. Azımı (27) ve K. A. Ahmadi (25) isimli Afgan karı-koca yaşadıkları evde silahla vurularak öldürülürken, silah sesleri üzerine mahalle sakinleri polisi aradı. Olay yerine gelen polis ve 112 Acil ekipleri, Afgan karı-kocanın hayatını kaybettiğini belirlerken, katilin öldürülen K.A. Ahmadi'nin ağabeyi olduğu N.Ahmadi (29) olduğu öğrenildi.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayetin ardından kaçan zanlının yakalanması için geniş çaplı başlattığı operasyon sonucu zanlının Karabük ilinden ticari taksi ile olay yerinden kaçtı. Polisin sıkı takibi sonunda Eskipazar ilçesinde suç aleti ile birlikte yakaladı. Sağlık kontrolünden sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlı olayın aile içi anlaşmazlık nedeniyle kavgaya dönüşmesi üzerine yanında bulundurduğu tabanca ile öldürdüğünü itiraf etti.

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Abi aile içi kavgada kardeşi, ve yengesini öldürdü
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