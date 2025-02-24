Abi aile içi kavgada kardeşi, ve yengesini öldürdü

Olay dün gece saatlerinde Yeşil Mahalle Kavşak sokak ta meydana geldi.L. Azımı (27) ve K. A. Ahmadi (25) isimli Afgan karı-koca yaşadıkları evde silahla vurularak öldürülürken, silah sesleri üzerine mahalle sakinleri polisi aradı. Olay yerine gelen polis ve 112 Acil ekipleri, Afgan karı-kocanın hayatını kaybettiğini belirlerken, katilin öldürülen K.A. Ahmadi'nin ağabeyi olduğu N.Ahmadi (29) olduğu öğrenildi.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayetin ardından kaçan zanlının yakalanması için geniş çaplı başlattığı operasyon sonucu zanlının Karabük ilinden ticari taksi ile olay yerinden kaçtı. Polisin sıkı takibi sonunda Eskipazar ilçesinde suç aleti ile birlikte yakaladı. Sağlık kontrolünden sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlı olayın aile içi anlaşmazlık nedeniyle kavgaya dönüşmesi üzerine yanında bulundurduğu tabanca ile öldürdüğünü itiraf etti.