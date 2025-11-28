A.B.İ. dizisi ne zaman başlıyor? Afişi yayınlandı! Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu başrolde!

Yeni sezonun en çok konuşulan projelerinden A.B.İ. için geri sayım başladı. ATV ekranlarında yayınlanacak dizide Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrolde yer alması izleyenleri şimdiden heyecanlandırırken, dizinin ilk bölüm tarihine dair araştırmalar da hız kazandı.

ATV'NİN YENİ DİZİSİ A.B.İ.

Yeni sezonda ekrana gelmeye hazırlanan, izleyicinin merakla beklediği A.B.İ. dizisinin afişi nihayet görücüye çıktı.OGM Pictures imzalı yapım, paylaşılan ilk görseliyle sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, dizinin güçlü atmosferi ve iddialı hikayesi izleyicinin ilgisini çekmeyi başardı.

Yayınlanan afiş, dizinin sürükleyici hikayesine dair önemli ipuçları verirken, gerilim ve duygusal çatışmaların yoğun olduğu bir sezonun izleyici beklediğini gösteriyor. Görsel tasarımıyla dikkat çeken afiş, dizinin beklentisini daha da arttırdı.