A.B.İ. dizisi ne zaman başlıyor? Afişi yayınlandı! Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu başrolde!

Yeni sezonun en çok konuşulan projelerinden A.B.İ. için geri sayım başladı. ATV ekranlarında yayınlanacak dizide Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrolde yer alması izleyenleri şimdiden heyecanlandırırken, dizinin ilk bölüm tarihine dair araştırmalar da hız kazandı.
Yeni sezonda ekrana gelmeye hazırlanan, izleyicinin merakla beklediği A.B.İ. dizisinin afişi nihayet görücüye çıktı.OGM Pictures imzalı yapım, paylaşılan ilk görseliyle sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, dizinin güçlü atmosferi ve iddialı hikayesi izleyicinin ilgisini çekmeyi başardı.
Yayınlanan afiş, dizinin sürükleyici hikayesine dair önemli ipuçları verirken, gerilim ve duygusal çatışmaların yoğun olduğu bir sezonun izleyici beklediğini gösteriyor. Görsel tasarımıyla dikkat çeken afiş, dizinin beklentisini daha da arttırdı.
Dizinin yönetmenliğini Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Murat Aksu üstleniyor. Senaryosu ise sektörde başarılı işlere imza atan Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven tarafından kaleme alındı.
A.B.İ.'nin merkezinde, ailesinin karanlık geçmişinden uzaklaşmaya çalışan Doğan'ın yeni bir hayata adım attığı ancak yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldığı sırlarla dolu hikâyesi yer alıyor. Dizinin başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu üstlenerek merak uyandıran bir uyum sergiliyor.
Dizinin geniş oyuncu kadrosunda şu isimler bulunuyor: Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu, Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz, Tarık Papuççuoğlu ve Tülay Bursa.