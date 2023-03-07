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Giriş Tarihi: 7.3.2023 17:02

Ablası ve komşusunu öldürmüştü, o sanığın cezası belli oldu

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde ablası Hatun Havva Duran (57) ile komşusu Seyhan Karaca'yı (47) öldürüp, yengesi Demet Duran'ı da yaralayan Cuma Duran (48), müebbet hapis ile 35 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

DHA
Ablası ve komşusunu öldürmüştü, o sanığın cezası belli oldu

Olay, 2 Ekim 2020'de saat 07.00 sıralarında Esenköy Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yapan Cuma Duran, tartışma sonrası av tüfeğini alıp, ablası Hatun Havva Duran ile yengesi Demet Duran'a ateş etti, ardından dışarı çıkıp, komşusu Seyhan Karaca'yı vurdu. Hatun Havva Duran ile Seyhan Karaca hayatını kaybetti, Demet Duran da yaralandı. Gözaltına alınan Cuma Duran, tutuklandı. Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, karar duruşması yapıldı. Önceki ifadelerini tekrar eden sanık Duran, pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, Duran'a 'iyi hal' ve 'tahrik' indirimleri de uygulayarak müebbet ile 35 yıl 10 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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Ablası ve komşusunu öldürmüştü, o sanığın cezası belli oldu
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