Ablasının boğazını keserek öldüren Kemal Balkaya ilk kez hakim karşısında!

"ABLAMIN BOYNUNDAN KAN GELDİĞİNİ GÖRDÜM"

Bakırköy 24'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık Balkaya "Ablam benimle bir meseleyi konuşmak için İstanbul'a çağırdı. Gittiğimde çocuklar bana hoş geldin demedi. Korkmuş bir halleri vardı. Eniştemi sordum. Ablamın kızı tehdit edildiklerini söyledi. Ablam dışarı çıkalım konuşuruz dedi. Çıkmadan mutfakta bulunan bir meyve bıçağını alıp montumun cebine koydum. Evdeki konuşmalardan ve tehdit edildiklerini söyledikleri için endişelenmiştim. Ablamla telefoncuya gittik. Yolda konuşurken eniştemin 2-3 aydır annesinin evine gittiğini, ona boşanma davası açtığını söyledi. Ablam 'iyi ki gitti yoksa başımıza bir şey gelecekti' dedi. Ben de aralarını bulmayı teklif ettim. Ablam eniştemi istemediğini, 1,5 yıldır bir sevgilisi olduğunu ve onunla yaşamak istediğini söyledi. 'Çocukların var, zihinsel engelli bir çocuğun var, ne sevgilisi' dedim ama beni dinlemedi. Sevgilisinin Bursa'da bizim mahallede yaşayan Vedat olduğunu söyledi. Vedat'ın aile bakacak karakterde biri olmadığını, çocuklarıyla neredeyse aynı yaşta olduğunu söyleyip 'utanmıyor musun bu durumdan' dedim. Bana sen karışma dedi. Ablam benden Bursa'ya döndüğümde Vedat'ın ailesiyle konuşup birlikte yaşamaları konusunda onları ikna etmemi istedi. Kabul etmedim. Ablam sinirlendi. Sen bunu yapmazsan ben de senin yuvanı yıkarım, çocuklarından ayırırım dedi. Ağza alınmayacak küfürler etti. Git kendin konuş dedim. Bana birkaç kez yumruk attı. Ben yumruk atarak karşılık verdim. Dönüp Bursa'ya gidecektim. Ablam arkamdan gelip yumrukla vurmaya başladı. Ablamın elinde bıçak olduğunu gördüm. Bıçakla vurmaya çalıştı. İki elimle bıçağı tuttum. Bu esnada ablamın ayağı bir yere takıldı, sırt üstü düştü. Ben de üstüne düştüm. Ayağa kalktığımda ablamın boynundan kan geldiğini gördüm. Bilinçsiz bir şekilde ablamın çantasını, telefonunu ve elindeki bıçağı alıp oradan ayrıldım. Bıçağın yolda düştüğünü hatırlıyorum. Mutfaktan aldığım bıçağa ne olduğunu hatırlamıyorum" diyerek savunmasını yaptı.