Acı çeken hastayı sosyal medyada paylaşmıştı! Skandal sonrası görevden alındı

Olay, 13 Ocak'ta Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Başhekim sekreteri Gülsen K., bir hastanın acı çektiği sırada koltukta yattığı anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı. Sekreter, görüntüleri bir sosyal medya platformunda eklediği, 'bonzai adamı bozayi' şarkısı ile paylaştı.