Açıkta duran elektrik kabloları ölüme davetiye çıkarıyor

İzmir'in Konak ilçesinde, üniversite öğrencisi Özge Ceren Deniz (23) ve müzisyen İnanç Öktemay'ın (44) elektrik akımına kapılarak ölmelerinin acısı henüz hafızalardan silinmezken, Menderes ilçesindeki İTOB Organize Sanayi Bölgesi'ndeki açıkta duran ve kanallardan geçirilen kablolar büyük tepki çekti. 17 bin kişinin çalıştığı İTOB'un birçok yerinde kabloların açıkta bulunması, olası bir kaçakta ölüme davetiye çıkarırken, bazı vatandaşlar CİMER'e şikayette bulunarak, önlem alınmasını istedi. SABAH'a konuşan İTOB OSB Başkanı Faruk Uğurlu ise, kablo kanallarının yönetmeliğe uygun şekilde yapıldığını sadece üstlerinin kapatılması gerektiğini belirterek, "Çoğu tamamlandı. Pazartesi günü tüm çalışmalar bitmiş olacak. Fotoğraflarda kırık olarak görünen yere saç taşıyan kamyon zarar verdi. Açık görünen kanal kapakları kabloların geçişini yapmak için açıldı" dedi.