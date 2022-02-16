Acil tıp teknikerine saldırmıştı! Karantina süresi biter bitmez tutuklandı!

Ümraniye Devlet Hastanesi'nin Covid-19 polikliniğinde 11 Şubat gecesi meydana gelen olayda iddiaya göre 13 yıldır acil tıp teknikeri olarak çalışan Mustafa Yaşar, Covidli hasta Hakan Coşkun'a yaptığı tedavide Coşkun'un canı acıdığı gerekçesiyle tartışma çıktı. Covid hastası Hakan Coşkun, Acil Tıp Teknikeri Mustafa Yaşar'a kafa atıp burnunu kırdıktan olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde kalan Yaşar ise Covid hastası Çoşkun'un peşinden koşarak yakalamaya çalıştı. Olay yerine gelen güvenlik görevlilerine Covid hastası Coşkun, "Ben pozitifim yaklaşmayın" diyerek kendisini savundu. Şüpheli, Covid pozitif olduğu gerekçesiyle evde karantinaya alındı.

KARANTİNASI BİTER BİTMEZ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında karantina süresi dolan şüpheli Hakan Coşkun gözaltına alındı. Emniyet işlemlerinin bitiminde şüpheli Coşkun, bugün İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

'ÇOK PİŞMANIM'

Şüpheli adam, savcılıktan 'Kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama' suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlikteki sorgusunda ise şüpheli, 34 yaşında olduğunu belirterek 'Bu zamana kadar hiçbir olaya karışmadım. Çok pişmanım. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum' dedi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hakimlik, şüphelinin sorgusunun ardından kamera görüntüleri, müştekinin adli muayene raporu, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli şüphe oluşması ve tüm somut deliller kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.