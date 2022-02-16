Haberler Yaşam Haberleri Acil tıp teknikerine saldırmıştı! Karantina süresi biter bitmez tutuklandı!
Giriş Tarihi: 16.2.2022 16:30 Son Güncelleme: 16.2.2022 16:32

Acil tıp teknikerine saldırmıştı! Karantina süresi biter bitmez tutuklandı!

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Acil tıp teknikerine saldırmıştı! Karantina süresi biter bitmez tutuklandı!

İstanbul Ümraniye’de 13 yıldır acil tıp teknikeri olarak çalışan Mustafa Yaşar’a Covid tedavisi sırasında saldırarak kafa atan şüpheli Hakan Coşkun, karantina süresinin bitmesinin ardından gözaltına alındı. Polis tarafından adlileye getirilen şüpheli, Hakimlik sorgusunda pişman olduğunu söylese de ‘Kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ümraniye Devlet Hastanesi'nin Covid-19 polikliniğinde 11 Şubat gecesi meydana gelen olayda iddiaya göre 13 yıldır acil tıp teknikeri olarak çalışan Mustafa Yaşar, Covidli hasta Hakan Coşkun'a yaptığı tedavide Coşkun'un canı acıdığı gerekçesiyle tartışma çıktı. Covid hastası Hakan Coşkun, Acil Tıp Teknikeri Mustafa Yaşar'a kafa atıp burnunu kırdıktan olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde kalan Yaşar ise Covid hastası Çoşkun'un peşinden koşarak yakalamaya çalıştı. Olay yerine gelen güvenlik görevlilerine Covid hastası Coşkun, "Ben pozitifim yaklaşmayın" diyerek kendisini savundu. Şüpheli, Covid pozitif olduğu gerekçesiyle evde karantinaya alındı.

KARANTİNASI BİTER BİTMEZ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında karantina süresi dolan şüpheli Hakan Coşkun gözaltına alındı. Emniyet işlemlerinin bitiminde şüpheli Coşkun, bugün İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

'ÇOK PİŞMANIM'

Şüpheli adam, savcılıktan 'Kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama' suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlikteki sorgusunda ise şüpheli, 34 yaşında olduğunu belirterek 'Bu zamana kadar hiçbir olaya karışmadım. Çok pişmanım. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum' dedi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hakimlik, şüphelinin sorgusunun ardından kamera görüntüleri, müştekinin adli muayene raporu, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli şüphe oluşması ve tüm somut deliller kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Fırsatçılar önce yükseltip üstünden indirim yaptı! Bu kadar vicdansızlık olmaz
SON DAKİKA: Putin'den 'Ukrayna'yı işgal' açıklaması geldi! Ne zaman başlıyorduk?
Son dakika 3600 ek gösterge mesajı! Çalışma Bakanı Vedat Bilgin: Adil bir düzenleme yapacağız...
Kim Milyoner Olmak İster Şanlıurfalı Hikmet'in hayatını değiştirdi! Kazandığı parayla bakın ne yaptı
Dünya bu Türk gencinin peşinde: En iyi üniversiteler sıraya girdi
Son dakika: TFF'den "Süper Lig Televizyonu" açıklaması: "15 teklif var"
Maviliklere dolmuş motoru
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan 6'lı muhalefet toplantısına gönderme: Bunlar daha çok bir araya gelirler ama bunlardan bir şey çıkmaz
Son dakika: Bakan Dönmez'den Karadeniz müjdesi: Üçüncü sondaja başladık
Genç kız, lüks rezidansın 23. katından atladı! Ardında bu notu bıraktı
ARKADAŞINA GÖNDER
Acil tıp teknikerine saldırmıştı! Karantina süresi biter bitmez tutuklandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA