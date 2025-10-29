Haberler Yaşam Haberleri Açılan servis kapısının kapısına tramvay çarptı: 3 yaralı!
Eskişehir'de meydana gelen olayda, E.B., isimli sürücü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bayrak asmak amacıyla servisin kapısını açtı. O sırada tramvay açık kalan servisin kapısına çarparken, tramvayda bulunan 3 yolcu yaralandı. Öte yandan, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, 71 Evler Mahallesi Ertaş Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre E.B. isimli sürücü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bayrak asmak amacıyla idaresindeki servisin kapısını açtı.

Bu esnada Kumlubel-Şehir Hastanesi seferini yapan S.Y.'nin idaresindeki tramvay, servis aracının kapısına çarptı.

Çarpma sonucu tramvayın orta vagonundaki kapının camları patlarken, servis kapısı kullanılamaz hale geldi. Tramvayın içerisindeki 3 yolcu yaralandı.



YARALILAR AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI


İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

