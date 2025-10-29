Açılan servis kapısının kapısına tramvay çarptı: 3 yaralı!

Kaza, 71 Evler Mahallesi Ertaş Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre E.B. isimli sürücü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bayrak asmak amacıyla idaresindeki servisin kapısını açtı.
Bu esnada Kumlubel-Şehir Hastanesi seferini yapan S.Y.'nin idaresindeki tramvay, servis aracının kapısına çarptı.
YARALILAR AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.