Acılı anne: Emsal karar istiyoruz

İstanbul Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı 'yan baktın' bahanesiyle hayattan koparan katil zanlısı 15 yaşındaki E.Ç, Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün ilk kez hâkim karşısına çıktı. Duruşmada savcı mütalaasında 'Çocuğa karşı kasten öldürme', '6136 sayılı kanuna muhalefet etme' ve 'zincirleme şekilde silahla tehdit' suçlarından sanık E.Ç'nin 21 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalındırılmasını telap etti. Duruşma öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan anne Gülhan Ünlü, "En büyük beklentimiz diğer dört iştirakçinin de bugün işlem görmesi. 4 iştirakçi için de gerekli cezanın verilmesini istiyoruz. Onların dışarıda elini kolunu sallayarak gezmesine tahammül edemiyorum artık. Bu, sadece Atlas'ın davası değil. Bütün çocuklarımızın davası. Bir an önce yasanın çıkmasını istiyoruz. İnfaz Kanunu'nda değişikliklerin yapılmasını istiyoruz. Yasanın değişmesinde bizim çocuklarımızın da faydalanmasını istiyoruz. Emsal karar istiyoruz" dedi. Ünlü, "Hiçbir indirimin uygulanmasını istemiyoruz. Bu katillerin aileleriyle görüşmesini istemiyoruz. Biz çocuklarımızla görüşemiyoruz çünkü. Biz çocuklarımızın mezarına bakıyoruz. Onlar da aileleriyle görüşsün istemiyoruz. Bunlar çocuk değiller. Cezayı işlerken, bu suçu işlerken çocuk değillerdi de yargılanırken neden çocuklar? Bunların yetişkin gibi yargılanmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

"KATİL GÖZLERİMİN İÇİNE BAKTI"

Duruşma arasında açıklamalarda bulunan anne Ünlü, "Katil zaten önümüzden geçti. Geçerken, ilk giriş anında yüzüme baktı, gözlerime baktı. Orada zaten bir arbede yaşandı. Cinayeti cesurca işlemiş zaten. Her şeyi inkâr ediyor. Cep telefonunda sevgilisiyle ilgili olan konuşmalarında başkası için zaten tehditlerde bulunuyor. Başkasından silah istemiş" dedi.