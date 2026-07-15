Adalet Bakanı Akın Gürlek'in eşine saldırı planında flaş detay: İfadeleri ortaya çıktı! "İş bittikten sonra 1 milyon 500 bin TL..."

İHBARCININ İFADESİNİNDEN YENİ DETAY

SABAH ihbarı yapan kişinin ifadesinin detaylarına ulaştı. Soruşturma çerçevesinde şahsa canlı teşhis işlemi yaptırıldı. İhbarcı, Yavuz Canbaş'ın telefonunda görüntülü olarak konuştuğu kişinin Uğur Yılmaz olduğunu teşhis etti. İfadesinin devamında, "Yavuz isimli şahsın görüşme esnasında Elif Gülşah Gürlek'e yönelik düzenlenecek saldırı ile alakalı Uğur'dan 250 bin TL para talep etti. Uğur, 'İş bittikten sonra 1.5 milyon TL vereceğim. Para hazır ben de' demişti" şeklinde anlatımda bulunduğu ortaya çıktı.

EMNİYET İFADELERİNE ULAŞILDI

Tutuklanan şüpheli Uğur Yılmaz, emniyetteki ifadesinde "Elif Gülşah Gürlek'e şahsa suikast girişimi benzeri bir olay gerçekleştirilmek isteniliyor ama benim bu olaylarla hiçbir alakam yoktur. Ben böyle bir eylem hazırlığında bulunmadım" dedi. İhbar tarafından teşhis edilmesine ise "Çevremde beni kıskanan ve zarar görmemi isteyen insanlar var." savunmasını yaptı.

EVDEKİ PARA İLE TETİKÇİ PARASI ÖRTÜŞTÜ

Saldırıdan ardından "1 milyon 500 bin TL vereceğim, para hazır bende" dediği iddiasını da reddeden ancak evinde yapılan aramada 1 milyon 748 bin TL gelirine Yılmaz, aracını sattığını ileri sürdü.

TELEFON ŞİFRESİNİ VERMEDİ

Öte yandan şüphelinin telefon şifresini paylaşmadığını gerekçe olarak da kendisinin ve kız arkadaşının özel görüntülerin olduğunu söyledi.

HUSUMET SAVUNMASI

Diğer tutuklanan Yavuz Canbaş, saldırı için 250 bin lira talep ettiği, iş bitince 1 milyon 500 bin lira ödeme yapılacağının konuşulduğu yönündeki iddialar reddetti. Canbaş, "İhbarcı şahıs abimle yaşadığı tartışma nedeniyle asılsız şekilde beyanda bulunmuş ve bunu delillendirmek amacıyla teşhise katılmıştır." savunmasına sığındı.

18-25 YAŞ ARASI GENÇLERİ TETİKÇİ OLARAK DEVŞİRMİŞLER

Öte yandan fiziki ve istihbari çalışmalar sonucunda, şüpheliler Uğur Yılmaz ve Yavuz Canbaşı'nın yurt içi ve yurt dışı kaynaklı organize suç örgütlerine 18-25 yaş aralığında mensup temin ettikleri belirlenmişti. Bu kişilerin temin ettiği gençlerin ise silahlı eylem ve kurşunlama olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör