Haberler Yaşam Haberleri Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan 'Sıla Şentürk' açıklaması: Takipçisi olacağım
Giriş Tarihi: 17.2.2022 14:41

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan 'Sıla Şentürk' açıklaması: Takipçisi olacağım

DHA
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan ’Sıla Şentürk’ açıklaması: Takipçisi olacağım

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Giresun'da Sıla Şentürk'ün (16) Hüseyin Can Gökçek (21) tarafından öldürülmesine ilişkin "Hepimizin yüreği yandı. Canavarca hisle işlenen bu cinayetin yakın takipçisi olacağım" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter'daki hesabından, Sıla Şentürk'ün Hüseyin Can Gökçek tarafından öldürülmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Cinayetin yakın takipçisi olacağını belirten Bozdağ, "İnsanlıktan nasibini almamış biri, 16 yaşındaki Sıla kızımızı hayattan ve hayallerinden kopardı.Hepimizin yüreği yandı. Canavarca hisle işlenen bu cinayetin yakın takipçisi olacağım. Sıla kızımıza Allah'tan rahmet ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

SON DAKİKA: Cani Hüseyin Can Gökçek Sıla Şentürk'ü bu yüzden öldürmüş! Sıla Şentürk cinayetinin ayrıntıları ortaya çıktı

EN ÇOK OKUNANLAR

Ünlü komedyen Ata Demirer'den büyük değişim! Son halini görenler hayrete düştü
Dünya bu Türk gencinin peşinde: En iyi üniversiteler sıraya girdi
BAE'den beklenen 10 milyar dolarlık yatırımın rotası belli oldu: İlki savunmaya geliyor
Son dakika haberi: Maskeler ne zaman çıkacak? Fahrettin Koca'dan flaş açıklama
16 yaşındaki Sıla Şentürk eski nişanlısı tarafından katledilmişti! Korkunç cinayetin detaylarına SABAH ulaştı
Giresun’da 16 yaşındaki Sıla Şentürk, korkunç bir cinayete kurban gitti! Yürek yakan detay ortaya çıktı
Son dakika haberi - Ünlü sosyolog Nilüfer Narlı'ya parolalı tuzak! 'Barış-Pınar' diyerek dolandırdılar
Son dakika: Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Ukrayna bombardıman sesleriyle yankılandı! Savaş başlıyor mu? Reuters duyurdu...
Yanlış ameliyat kurbanı Çiğdem'in annesi: "Kızım 'ölmek istemiyorum' diye diye can verdi"
ARKADAŞINA GÖNDER
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan 'Sıla Şentürk' açıklaması: Takipçisi olacağım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA