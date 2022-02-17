Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan ’Sıla Şentürk’ açıklaması: Takipçisi olacağım

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter'daki hesabından, Sıla Şentürk'ün Hüseyin Can Gökçek tarafından öldürülmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Cinayetin yakın takipçisi olacağını belirten Bozdağ, "İnsanlıktan nasibini almamış biri, 16 yaşındaki Sıla kızımızı hayattan ve hayallerinden kopardı.Hepimizin yüreği yandı. Canavarca hisle işlenen bu cinayetin yakın takipçisi olacağım. Sıla kızımıza Allah'tan rahmet ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

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