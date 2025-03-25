Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: AK Parti siyaseti eser siyaseti

Bakan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile yolumuza devam ediyoruz, Cumhur ittifakı ile Türkiye 100 yılının temellerini attım, inşallah inşaatına da başladık birlik ve beraberlik içinde bu inşaya devam edeceğiz. Ekim ayında Sayın Bahçelinin grup toplantısından sonra Terörsüz bir Türkiye sürecini sayın Cumhurbaşkanı'mızın oluru ile Terörsüz bir Türkiye sürecini başlattık, 40 yıldan bugüne kadar Türkiye'nin başına musallat olan Türkiye'nin kalkınmasında en büyük engel olan terör belasından da kurtaracağız onun çalışması içindeyiz. AK Parti siyaseti eser siyaset, birileri şunu demiş birileri bunu karalamış bizim umurumuzda değil. Bazı siyasetler laflar atılıyormuş, yargı kararları üzerinden Amasra'daki maden kazası yargısı üzerinden.

Yargının verdiği karar üzerine ne yapabilirsin. Tarafsız ve bağımsız yargı deliller ortada ona göre yargı karar veriyor, şehit olan 43 madenci kardeşimize Allah tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olur inşallah, Ailelerin hep yanında idik yanında olmaya devam edeceğiz. 3-17 yıla kadar ceza alan var. Cumhurbaşkanımız sorumlulardan hesap sorulacak demişti ve yargı sorumlulardan hesap sordu. Şimdi bu sonucu denetleyecek bir üst mahkeme, onunda üstü Yargıtay. Bu süreçleri bağımsız ve tarafsız yargı denetleyecekken AK Partiye, siyasete Milletvekillerimize çamur atmak ona hiçbir şey kazandırmaz. Sadece bu değil aynı siyaseti Kartalkaya otel yangınında da yaptılar.

78 canın üzerinden utanmadan sıkılmadan ana muhalefet partinin genel başkanı grup kürsülerinden birilerinin kaçırılmak istenildiğini ima ederek alçakça bir tutum izledi. Ucu kime dokursa dokunsun diyoruz ama o hayır diyor oraya dokunmasın oraya dokunursa ben kabul etmem diyor. Ona yargı karar verecek mahkeme yargı karar verecek. Bilirkişi raporu geldi, bilirkişinin raporunda hangi grubun sorumlu olduğu belirtti 1 hafta oldu niye simdi sesiniz çıkmıyor. Rapora baktılar rapora itiraz edecek sadece kendi arkadaşları var.

Bolu Belediyesi itfaiyesi sorumlu oldu. Yargı işlerinde geldiklerinde iyi işlerine gelmediğinde kötü, İstanbul'daki olayda da aynı. Bu tamamen algı oluşturmak içinde bir yolsuzluk bir de terör soruşturması var. 16 Milyon insanın hakkını kim savunacak" dedi.