Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kahramanmaraş’ta gündemi değerlendirdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen "2025 Yılı Deprem Bölgesi Yargı Değerlendirme Toplantısı" kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Deprem sonrası yürütülen adli ve idari süreçlere, Bolu Kartalkaya faciası davasına ve Kocaeli Gebze'deki bina çökmesiyle ilgili soruşturmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Tunç, adaletin her durumda "hakkıyla tecelli etmesi" için sürecin büyük bir titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.

"DELİLLER TİTİZLİKLE TOPLANDI, ADALETİN TECELLİSİNE BÜYÜK KATKI SAĞLANDI"

Bakan Tunç, depremin ardından bölgeye gönderilen bilirkişiler ve adli tıp uzmanlarının büyük bir özveriyle çalıştığını belirterek, delillerin kaybolmadan toplanmasının sürecin sağlıklı ilerlemesinde belirleyici olduğunu söyledi. "Her bina için karot, demir ve beton örnekleri alınarak deliller titizlikle toplandı. Bu deliller, açılan davalarda adaletin doğru biçimde tecelli etmesine büyük katkı sağladı."

Tunç, yaklaşık 2 yıl önce Gaziantep'te düzenlenen ilk değerlendirme toplantısında, olası hukuki sorunların öngörülerek gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapıldığını hatırlattı. İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda yapılan değişikliklerle, özellikle yıkım ve ağır hasar tespiti davalarının hızlandığını belirterek, "Şehirlerin yeniden inşa sürecini geciktirmeyecek düzenlemeler yaptık" dedi.

"YARGI SÜREÇLERİNDE AKSAMAYA İZİN VERMEDİK"

Deprem bölgesine yeni mahkemeler ve istinaf daireleri kurduklarını, ilave hâkim ve savcı atamalarıyla adalet hizmetlerinin kesintisiz sürdüğünü ifade eden Tunç, bölgedeki davalar hakkında da güncel veriler paylaştı: 116 bin 696 idari dava açıldı, bunların 83 bin 321'i karara bağlandı. 43 bin 365 yıkım ve hasar tespit davasının yüzde 92'si sonuçlandı. 64 bin 663 hukuk davası halen devam ediyor. 2 bin 380 kişi hakkında başlatılan ceza soruşturmalarının 2 bin 591'i davaya dönüştü.

"Yıkım ve hasarlı binalarla ilgili yargısal süreçler gecikmeksizin sonuçlandırılıyor. Bu da şehirlerin yeniden imar çalışmalarının önünü açıyor."

Tunç, farklı illerdeki bilirkişi raporları ve mahkeme kararları arasında görüş farklılıklarının giderilmesi için çalışıldığını, uygulama birliğinin sağlanmasının yargının güvenilirliği açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

"KARTALKAYA FACİASI MİLLETİMİZİ DERİNDEN SARSTI"

Bakan Tunç, konuşmasında 21 Ocak'ta Bolu Kartalkaya'da yaşanan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına da değindi. Facianın tüm milleti derinden sarstığını belirten Tunç, adli sürecin büyük bir titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nden akademisyenlerin yer aldığı bilirkişi heyetinin raporları doğrultusunda davanın sonuçlandığını belirten Tunç, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına ilişkin şu bilgileri paylaştı: 11 sanık olası kastla insan öldürme suçundan, 34 sanık (kadın ve çocukların da aralarında olduğu) müebbet hapis cezasına, 44 sanık 24 yıl 11 ay, 17 sanık 18 ila 22 yıl arasında, 1 sanık ise 12 yıl hapis cezasına mahkûm edildi. Toplam 22 sanığın tutukluluğunun hükmen devam ettiğini belirten Tunç, "Adaletin hakkıyla tecellisi için büyük bir gayret gösterildi. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

GEBZE'DEKİ BİNA ÇÖKMESİ SORUŞTURMASI: "KİMİN KUSURU VARSA ORTAYA ÇIKACAK"

Bakan Tunç, Kocaeli Gebze'de meydana gelen bina çökmesiyle ilgili soruşturmaya ilişkin de bilgi verdi. Olayda bir ailenin hayatını kaybettiğini hatırlatarak başsağlığı dileyen Tunç, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın geniş kapsamlı biçimde sürdüğünü belirtti. Tunç, "Binanın yıkılma nedeni, bilirkişiler tarafından yapılacak incelemeler sonucunda netleşecek. Kimin kusuru varsa adli soruşturma sonucunda ortaya çıkacaktır. Tüm detaylar titizlikle inceleniyor" dedi.

THODEX KURUCUSUNUN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bakan Tunç, toplantı sırasında gazetecilerin sorusu üzerine, kripto para borsası TODEX'in kurucusunun Tekirdağ F Tipi Cezaevi'nde ölü bulunmasıyla ilgili olarak da açıklamada bulundu. İlk bulguların intihar şüphesini gösterdiğini belirten Tunç, "Soruşturma başlatıldı, kesin ölüm nedeni soruşturma tamamlandığında ortaya çıkacaktır" dedi.

"ADALETİN TECELLİSİ MİLLETİMİZİN GÜVENİNİ PEKİŞTİRİR"

Açıklamalarının devamında Bakan Tunç, adaletin tüm süreçlerde zamanında, doğru ve hakkaniyetli şekilde işlemesinin devletin temel görevi olduğunu vurgulayarak: "Deprem bölgesinde, Kartalkaya faciasında veya Gebze'de yaşanan olaylarda fark etmeksizin adaletin tam ve doğru şekilde tecelli etmesi, milletimizin güvenini pekiştiren en temel unsurdur. Yargı mensuplarımız, bilirkişilerimiz ve adli tıp uzmanlarımız büyük bir fedakarlıkla görev yapıyor. Adalet Bakanlığı olarak biz de süreci bütün yönleriyle koordine etmeye devam ediyoruz" diye konuştu.