ADALET BAKANLIĞI İKM ALIMI SONUÇLARI BEKLENİYOR! Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, nereden ve nasıl sorgulanır?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları, Bakanlığın resmi internet sitesi ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) web sitesi üzerinden duyuruluyor. Bu alımlar kapsamında toplam 3 bin 500 kişi istihdam edilecek. Kadrolar ise şu şekilde dağılıyor: 3 bin 172 İnfaz ve Koruma Memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen, 100 şoför, 29 aşçı, 2 kaloriferci, 30 hasta bakıcı ve 24 hizmetli. Adaylar, sonuçlarını bu resmi sitelerden kontrol ederek istihdam durumlarını öğrenebilecek.