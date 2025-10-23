ADALET BAKANLIĞI İKM ALIMI SONUÇLARI BEKLENİYOR! Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, nereden ve nasıl sorgulanır?

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçlarıyla ilgili heyecan dorukta. Bakanlık, 3 bin 500 kişilik kadro için başvuran adayların durumunu kısa süre içinde açıklayacak. İnfaz ve Koruma Memuru (İKM) alımlarına başvuranlar sonuçların ilanını beklerken, sözleşmeli zabıt katibi alımı sonuçları çoktan duyuruldu. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak ve adaylar ne zaman öğrenebilecek?
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?
Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları, Bakanlığın resmi internet sitesi ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) web sitesi üzerinden duyuruluyor. Bu alımlar kapsamında toplam 3 bin 500 kişi istihdam edilecek. Kadrolar ise şu şekilde dağılıyor: 3 bin 172 İnfaz ve Koruma Memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen, 100 şoför, 29 aşçı, 2 kaloriferci, 30 hasta bakıcı ve 24 hizmetli. Adaylar, sonuçlarını bu resmi sitelerden kontrol ederek istihdam durumlarını öğrenebilecek.
ADALET BAKANLIĞI İKM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Adalet Bakanlığı İnfaz ve Koruma Memuru (İKM) alımı için başvurular 1-15 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşti. Henüz başvuru sonuçlarıyla ilgili resmi bir duyuru yapılmadı. Adaylar, personel alım sonuçlarının Ekim ayında açıklanmasını bekliyor. Ayrıca, alınacak personelin sayısı ve unvanına göre düzenlenecek sözlü veya uygulamalı sınav tarihleri, cte.adalet.gov.tr adresinden ilan edilecek.
ADALET BAKANLIĞI DESTEK PERSONELİ ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI
Adalet Bakanlığı, sözleşmeli destek personeli (hizmetli) alımına ilişkin duyuruyu yayımladı. Yapılan açıklamada, 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSS P93 ve ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puan türleri esas alınarak, en yüksek puandan başlamak üzere sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesinin sorgulama ekranında erişime açıldığı belirtildi. Adaylar, öğrenim durumlarına göre sözlü sınav haklarını buradan kontrol edebilecek.