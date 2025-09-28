ADALET BAKANLIĞI PROMOSYON SORGULAMA 2025 || Adalet Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

ADALET BAKANLIĞI ÇALIŞANLARINA FAİZSİZ KREDİ İMKANI

Ayrıca Bakanlığımız personelinden nakit avans kullanma şartlarını taşıyanlara banka tarafından 100.000 TL'ye kadar faizsiz 3 taksit halinde ödemeli nakit avans kullandırma imkânı sunulacaktır.

Tüm bu süreçlere katkılarından dolayı Büro Memur-Sen ile Koop-İş Sendikasına ve Vakıfbank Genel Müdürü başta olmak üzere banka temsilcilerine teşekkür ediyoruz.

Milletimize adalet hizmetlerini sunmak için faaliyetlerini özveriyle sürdüren her bir personelimize banka promosyon anlaşmasının hayırlı olmasını diliyoruz.''