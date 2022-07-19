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Giriş Tarihi: 19.7.2022 15:57

Adam ve Çocuk filmi oyuncuları ve konusu: Adam ve Çocuk filmi nerede çekildi?

Adam ve Çocuk bu gece Show TV ekranlarında olacak. 2016 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Özer Kızıltan oturuyor. Dram türündeki filmin konusu ve oyuncu kadrosu oldukça dikkat çekici. Adam ve Çocuk filmi oyuncuları ile popüler oyuncuları bir araya getiriyor. Peki, Adam ve Çocuk filmi nerede çekildi, konusu ne? İşte merak edilenler…

Adam ve Çocuk filmi oyuncuları ve konusu: Adam ve Çocuk filmi nerede çekildi?

Adam ve Çocuk filmi konusu ve oyuncuları ile dikkat çekiyor. Bir kaçak ve bir çocuk arasındaki dostluğu anlatan film oldukça ilgi çekici. Adam ve Çocuk filmi oyuncuları arasında başrollerde Sarp Levendoğlu ve Kübra Süzgün yer alıyor. Peki, Adam ve Çocuk filmi nerede çekildi? İşte detaylar…

ADAM VE ÇOCUK FİLMİ KONUSU

Kaçak durumunda bir suçlu, olayların gelişmesi ile bir çocuğu rehin almak zorunda kalır. Bu rehine durumundan beklenmedik bir arkadaşlık doğar.

ADAM VE ÇOCUK FİLMİ OYUNCULARI

Sarp Levendoğlu - Halit

Fatih Al - Kemal

Uğur Karabulut - Selim

Kübra Süzgün - Gülçin

Açelya Devrim Yılhan - Artemis

Kaan Turgut

Esra Kızıldoğan

Taies Farzan

Özay Varaylı

Atilla Pakdemir

ADAM VE ÇOCUK NEREDE ÇEKİLDİ?

2016 yılında vizyona giren Adam ve Çocuk filminin çekimleri, İstanbul'un Şile ilçesinde yapıldı.

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Adam ve Çocuk filmi oyuncuları ve konusu: Adam ve Çocuk filmi nerede çekildi?
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