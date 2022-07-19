Adam ve Çocuk filmi oyuncuları ve konusu: Adam ve Çocuk filmi nerede çekildi?

Adam ve Çocuk filmi konusu ve oyuncuları ile dikkat çekiyor. Bir kaçak ve bir çocuk arasındaki dostluğu anlatan film oldukça ilgi çekici. Adam ve Çocuk filmi oyuncuları arasında başrollerde Sarp Levendoğlu ve Kübra Süzgün yer alıyor. Peki, Adam ve Çocuk filmi nerede çekildi? İşte detaylar…