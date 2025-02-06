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Giriş Tarihi: 6.2.2025 17:22 Son Güncelleme: 6.2.2025 17:26

Adana ve Çanakkale Cumhuriyet Başsavcıları değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından mesleğe kabullerine karar verilen Adli Yargı hâkim ve Cumhuriyet savcısı adayları ile İdari Yargı hâkim adaylarının göreve başlamasının ardından HSK 1. Dairesi tarafından hazırlıkları tamamlanan Adli yargı ve idari yargı kararnameleri yayınlandı.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Adana ve Çanakkale Cumhuriyet Başsavcıları değişti

HSK Birinci Dairesinin, hakim ve cumhuriyet savcılarının talepleri doğrultusunda yaptığı değerlendirme sonucu hazırlanan mazeret kararnamesi, Kurulun internet sitesinde yayımlandı. Buna göre, idari yargıda 13, adli yargıda 255 olmak üzere toplam 268 hakim ve savcı yeni görevlere atandı.

ADANA VE ÇANAKKALE CUMHURİYET BAŞSAVCILARI DEĞİŞTİ

Kararnameyle Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin Adana Cumhuriyet Başsavcılığına, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş de Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına görevlendirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Özkan Gürdoğan ise Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı.

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Adana ve Çanakkale Cumhuriyet Başsavcıları değişti
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