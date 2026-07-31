Adana’da bir garip olay! Refakatçi kılığında hastaneye girip motosiklet çaldı: Şüphelinin savunması pes dedirtti!

Olay, 12 Temmuz günü Yüreğir ilçesi Karşıyaka Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, B.A. hastaneye refakatçi gibi geldi. Bir süre etrafta keşif yapan B.A., park halindeki bir motosikleti gözüne kestirdi. B.A. motosikleti düz kontak yaparak çaldı. Bu olaydan 3 gün sonra B.A. bu sefer de Yüreğir ilçesi Güneşli Mahallesinde aynı yöntemle motosiklet çaldı.