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Giriş Tarihi: 31.10.2024 10:06

Adana’da bir işletmede cephanelik ele geçirildi: Suç kayıtları kabarık!

Adana'da Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tekstil üzerine faaliyet gösteren işyerine yaptığı baskında çok sayıda uyuşturucu madde ve cephanelik ele geçirdi. Kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi çok sayıda suç kaydı bulunan işyeri sahibi ise gözaltına alındı. İşte detaylar…

İHA
Adana’da bir işletmede cephanelik ele geçirildi: Suç kayıtları kabarık!

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Karacaoğlan Caddesi Kocavezir İş Merkezi'ndeki tekstil üzerine faaliyet gösteren işyerinde ruhsatsız silahlar olduğu bilgisine ulaştı. Polis söz konusu işyerine operasyon düzenlendi. İşyerinde yapılan arama çalışmalarında, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, hassas terazi, çek, banka cüzdanı, banka dekontu ve 32 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi suçlardan çok sayıda kaydı bulunan Yusuf E. ise gözaltına alındı.

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Adana’da bir işletmede cephanelik ele geçirildi: Suç kayıtları kabarık!
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