Adana’da husumetlisinin evini kurşun yağmuruna tuttu: Polis şüphelilerin peşinde

HUSUMETLİSİNİN EVİNİ KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU

Şüphelilerden biri motosikletten inerek, husumetli olduğu kişinin evine tabancayla defalarca ateş etti. Şüpheli daha sonra arkadaşının kullandığı motosikletle kaçtı. Saldırıda evde hasar oluşurken, ölen ya da yaralanan olmadı.