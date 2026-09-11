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Giriş Tarihi: 11.09.2026 09:45

Adana'da husumetlisinin evini kurşun yağmuruna tuttu: Polis şüphelilerin peşinde

Adana'da yüzünü kaskla gizleyen kimliği belirsiz şüpheli, motosikletle geldiği eve tabancayla defalarca ateş edip, kaçtı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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DHA Yaşam
Adana’da husumetlisinin evini kurşun yağmuruna tuttu: Polis şüphelilerin peşinde
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Adana'da saat 03.30 sıralarında Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi 38110 Sokak'ta meydana geldi. Yüzlerini kaskla gizleyen kimliği belirsiz 2 şüpheli, motosikletle sokağa girdi.

HUSUMETLİSİNİN EVİNİ KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU

Şüphelilerden biri motosikletten inerek, husumetli olduğu kişinin evine tabancayla defalarca ateş etti. Şüpheli daha sonra arkadaşının kullandığı motosikletle kaçtı. Saldırıda evde hasar oluşurken, ölen ya da yaralanan olmadı.

SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI

Aynı eve 10 gün önce de silahlı saldırı düzenlendiği öne sürüldü. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Saldırı anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'da dehşet dolu anlar! Kasklı şüphelinin eve silahlı saldırısı kamerada | Video

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ADANA

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Adana'da husumetlisinin evini kurşun yağmuruna tuttu: Polis şüphelilerin peşinde
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