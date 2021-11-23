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Giriş Tarihi: 23.11.2021 22:57 Son Güncelleme: 23.11.2021 23:04

Adana'da iki mahalle "mavi dil" nedeniyle karantinada

İHA
Adana’da iki mahalle mavi dil nedeniyle karantinada

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde iki mahalle hayvanlarda görülen bulaşıcı mavi dil hastalığı sebebiyle karantina altına alındı

Yumurtalık Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Asmalı ve Gölovası mahallesi ve çevresinde hayvanlarda görülen bulaşıcı mavi dil hastalığı nedeni ile karantina kararı alındı. Asmalı ve Gölovası mahalleleri ile 10 km çevresinde hayvan giriş çıkışları yasaklandı. Aşılama yapılıyor. Hastalık sinekler tarafından yayılan bulaşıcı bir hayvan hastalığı. Bunun için mahallelerde ilaçlama yapılıyor. Hayvan sahipleri bilgilendirildi" denildi.

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Adana'da iki mahalle "mavi dil" nedeniyle karantinada
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