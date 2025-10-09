Haberler Yaşam Haberleri Adana'da iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: Sürücüler yaralandı
Giriş Tarihi: 9.10.2025 00:45

Adana'da iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: Sürücüler yaralandı

Adana'da iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücüler yaralandı.

DHA
Adana’da iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: Sürücüler yaralandı

Adana'daki kaza, saat 22.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki motosiklet, sokakta kafa kafaya çarpıştı.

Bu sırada bir başka motosiklet sürücüsü ise kazayı fark edip, durmak isterken aracını devirdi. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

SÜRÜCÜLER YARALANDI

Çarpışma sonucu yaralanan 2 motosiklet sürücüsü, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Adana'da iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: Sürücüler yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz