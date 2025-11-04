Haberler Yaşam Haberleri Adana'da inanılmaz görüntüler: Ölümden saniyelerle kurtuldu! 'Sanki biri kafamı sola çevirdi'
Giriş Tarihi: 4.11.2025 15:33

Adana’da otomobilin markete daldığı kazada, kaldırımda yürüyen Halil Baytal saniyelerle ölümden kurtuldu. Ayağında oluşan çatlakla kazayı atlatan Baytal, o anları "O sesi duymamla öldüm, kurtuluşum çok zor dedim" diyerek anlattı.

Yürekleri ağza getiren kaza, dün saat 17.30 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi'nde meydana geldi. S.Ş., (24) idaresindeki otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil kaldırımda yürüyen Halil Baytal'a (29) kısmen çarpıp ardından markete daldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza da sürücü ile birlikte 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 kişi ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

'KURTULUŞUM ÇOK ZOR DEDİM'

Feci kazada ölümden kıl payı kurtulan bir ayağı oluşan çatlak nedeniyle alçıya alınan Halil Baytal, tedavisin ardından taburcu olarak evine götürüldü. Baytal, burada yaşadığı olayı İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı. Baytal," Eve gidiyordum, eşimi aradım bir şey istiyor musunuz diye, telefonunu açmadı o an. Önümdeki kızları geçtim. Eve giderken sanki biri kafamı sola çevirdi, kafamı çevirdim araba üzerime geliyor. Bir saniye içinde hem kafamı sola çevirdim hem kendimi havaya attım. Sağ ayağıma şiddetli vurdu, ayağım çatladı. Belimde zedelenme var. Kaza yapanlarda yaralandı. Yere düşüp o sesi duymamla öldüm, kurtuluşum çok zor dedim" dedi.

