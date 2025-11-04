Adana'da inanılmaz görüntüler: Ölümden saniyelerle kurtuldu! 'Sanki biri kafamı sola çevirdi'

'KURTULUŞUM ÇOK ZOR DEDİM'

Feci kazada ölümden kıl payı kurtulan bir ayağı oluşan çatlak nedeniyle alçıya alınan Halil Baytal, tedavisin ardından taburcu olarak evine götürüldü. Baytal, burada yaşadığı olayı İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı. Baytal," Eve gidiyordum, eşimi aradım bir şey istiyor musunuz diye, telefonunu açmadı o an. Önümdeki kızları geçtim. Eve giderken sanki biri kafamı sola çevirdi, kafamı çevirdim araba üzerime geliyor. Bir saniye içinde hem kafamı sola çevirdim hem kendimi havaya attım. Sağ ayağıma şiddetli vurdu, ayağım çatladı. Belimde zedelenme var. Kaza yapanlarda yaralandı. Yere düşüp o sesi duymamla öldüm, kurtuluşum çok zor dedim" dedi.

Ölümden saniyelerle kurtuluş kamerada! Otomobil markete daldı, 4 kişi yaralandı | Video