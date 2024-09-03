Adana’da İş insanı, yeğeni tarafından öldürüldü!

Aynı zamanda çiftçi olan Ali Kanalka, sahibi olduğu traktör galerisinde yanına yaklaşan kişinin silahla ateş açması sonucu ağır yaralandı. Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kanalka, acil serviste yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.