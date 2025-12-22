Adana’da ’kalpten götürecek’ tebligat: Avukata 2 milyar 650 milyonluk trafik cezası! ’Hatalı U dönüşü...’

'BORCU YOKTUR' YAZISI BEKLİYORDU

Çukurova Vergi Dairesi tarafından sehven yapılan hata yüzünden olayı yaşadığını anlatan avukat Emre Çulhacı, "Yıl sonu olması nedeniyle avukatlar olarak beraat vekâlet ücretlerini talep ettiğimizde, savcılığın idari işler biriminden 'borcu yoktur' yazısı almamız gerekiyor. Ancak bana, Kozan Savcılıktan ciddi bir kamu borcum olduğu buraya kesinti yapılacağı söylenmesi üzerine araştırmam gerektiği yönünde uyarı aldım. Bende yanlış okuyorlardır diye düşündüm" dedi.

"2 MİLYAR 650 BİN TL GİBİ BİR RAKAMLA..."

İlk etapta rakamın yanlış okunduğunu düşündüğünü belirten Çulhacı, "İnanılmaz bir rakamdan bahsediliyordu. Bir hane eksik okunarak bana söylenen ve bu bile çok yüksek bir miktardı. Önce yaklaşık 2 milyon TL civarında bir borç olduğu söylendi. Buna bile inanamadım. Ancak daha sonra 2 milyar 650 milyon TL gibi astronomik bir rakamla karşılaştım. E-Devlet üzerinden Dijital Vergi Dairesi'nden borç durum yazısı aldım. Süreci düzeltmek için çalışmalara başladım. Gerçekten de bu rakam sistemde görünüyordu. Ancak vadesi geçmiş borçlara baktığımda durumun farklı olduğunu fark ettim. Dolar bazında güncel borca baktığımda 63,5 milyon dolar borç oluyor. Ödenmemiş hatalı bir "u" dönüşü 1042 TL cezam vardı " diye konuştu.