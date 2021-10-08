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Giriş Tarihi: 8.10.2021 05:36

Adana'da kan donduran olay! Husumetlileri tarafından silahla vurularak öldürüldü

İHA
Adana’da kan donduran olay! Husumetlileri tarafından silahla vurularak öldürüldü

Adana'nın Yüreğir ilçesinde 21 yaşındaki Murat Polat, evinin çatısında bulunduğu sırada husumetli olduğu iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayı gerçekleştiren şüpheliler otomobil ile bölgeden kaçarken, Murat Polat kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adana'nın Yüreğir ilçesinden gelen cinayet haberi deyim yerinde ise kan dondurdu. İlçeye bağlı 9 Mayıs Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Murat Polat (21) kendi ikametinin hemen yanında bulunan arkadaşını evine çatıda uyumak için gitti. Bir süre sonra İ.Ç ve A.Ç husumetli olduğu Murat Polat'ın kaldığı arkadaşının evinin sokağına geldi.

GÖĞSÜNDEN VE BOYNUNDAN VURULDU

Şüpheliler önce birkaç el havaya ateş açarak Murat Polat'ın dikkatini çekmeye çalıştı. Polat silah seslerini duyunca çatı katından aşağı doğru baktığı sırada İ.Ç ile A.Ç'in tabanca ile açtığı yaylım ateşi açması sonucundan göğsünden ve boynundan vuruldu. Silah seslerini duyan mahalli durumu polise bildirirken çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi. Olayı gerçekleştiren şüpheliler otomobil ile bölgeden kaçtı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Murat Polat kanlar içerisinde yere yığılırken yakınları tarafından Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Murat Polat kurtarılamadı. Polat'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİLERİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Saldırının gerçekleştiği yerde inceleme yapan polis 20'in üzerinde 9mm ile 7.65mm çapında boş kovan buldu. Boş kovanlar delil çalışması yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalama çalışmaları devam ediyor.

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Adana'da kan donduran olay! Husumetlileri tarafından silahla vurularak öldürüldü
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