Adana’da kan donduran olay! Husumetlileri tarafından silahla vurularak öldürüldü

Adana'nın Yüreğir ilçesinden gelen cinayet haberi deyim yerinde ise kan dondurdu. İlçeye bağlı 9 Mayıs Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Murat Polat (21) kendi ikametinin hemen yanında bulunan arkadaşını evine çatıda uyumak için gitti. Bir süre sonra İ.Ç ve A.Ç husumetli olduğu Murat Polat'ın kaldığı arkadaşının evinin sokağına geldi.
GÖĞSÜNDEN VE BOYNUNDAN VURULDU
Şüpheliler önce birkaç el havaya ateş açarak Murat Polat'ın dikkatini çekmeye çalıştı. Polat silah seslerini duyunca çatı katından aşağı doğru baktığı sırada İ.Ç ile A.Ç'in tabanca ile açtığı yaylım ateşi açması sonucundan göğsünden ve boynundan vuruldu. Silah seslerini duyan mahalli durumu polise bildirirken çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi. Olayı gerçekleştiren şüpheliler otomobil ile bölgeden kaçtı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Ağır yaralanan Murat Polat kanlar içerisinde yere yığılırken yakınları tarafından Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Murat Polat kurtarılamadı. Polat'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.