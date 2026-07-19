Adana’da korku dolu anlar! Kasklı saldırgan dehşet saçtı: Rastgele ateş açıp…

Olay, Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Başında motosiklet kaskı bulunan kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, bir iş yerinin önüne geldi.
TARTIŞMA SİLAHLI SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ
Şüpheli burada bir kişi ile tartıştıktan sonra belinden çıkardığı tabanca ile iş yerine art arda ateş açtı. Çevredekiler panik ve korku yaşarken, şüpheli daha sonra rastgele ateş açarak bölgeden uzaklaştı.
PANİK ANLARI KAMERAYA YANSIDI
Saldırı anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde başında kask bulunan kişinin bir kişi ile tartıştıktan sonra tabanca önce tabanca ile iş yerine ateş açtığı yer aldı. Çevredekiler panik ve korku ile kaçışırken bu kez saldırganın rastgele ateş açarak bölgeden uzaklaştığı görüldü.