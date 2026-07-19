Haberler Yaşam Haberleri Adana’da korku dolu anlar! Kasklı saldırgan dehşet saçtı: Rastgele ateş açıp…
Giriş Tarihi: 19.07.2026 09:05

Adana’da korku dolu anlar! Kasklı saldırgan dehşet saçtı: Rastgele ateş açıp…

Adana’nın Yüreğir ilçesinde bire işyerinde meydana gelen saldırı yürekleri ağza getirdi. Motosikletiyle gelip iş yerine kurşun yağdıran kasklı şüpheli kaçarken çevreye rastgele ateş açtı. Dehşet anları kameraya yansırken 1 kişinin yaralandığı bilgisine ulaşıldı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Adana’da korku dolu anlar! Kasklı saldırgan dehşet saçtı: Rastgele ateş açıp…
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Olay, Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Başında motosiklet kaskı bulunan kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, bir iş yerinin önüne geldi.

TARTIŞMA SİLAHLI SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

Şüpheli burada bir kişi ile tartıştıktan sonra belinden çıkardığı tabanca ile iş yerine art arda ateş açtı. Çevredekiler panik ve korku yaşarken, şüpheli daha sonra rastgele ateş açarak bölgeden uzaklaştı.

1 KİŞİ YARALANDI

Silahlı saldırı sonucu iş yerinde bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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PANİK ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Saldırı anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde başında kask bulunan kişinin bir kişi ile tartıştıktan sonra tabanca önce tabanca ile iş yerine ateş açtığı yer aldı. Çevredekiler panik ve korku ile kaçışırken bu kez saldırganın rastgele ateş açarak bölgeden uzaklaştığı görüldü.

EKİPLER ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ADANA #YÜREĞİR

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Adana’da korku dolu anlar! Kasklı saldırgan dehşet saçtı: Rastgele ateş açıp…
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