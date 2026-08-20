Adana’da korkunç kaza! Otomobil ile motosiklet çarpıştı: Sürücünün metrelerce savrulduğu anlar kamerada…

Kaza, 15 Ağustos'ta saat 22.00 sıralarında Onur Mahallesi Şakirpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, ara sokağa döndüğü sırada caddede ilerleyen motosikletle çarpıştı.
2 KİŞİ YARALANDI
Motosikletteki Suriye uyruklu 2 kişi, asfalt zemine düşerek yaralandı. Çevredekiler yaralıların yardımına koşerken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 2 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan yaralılar taburcu edildi.
Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı! Kaza anı kamerada | Video