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Giriş Tarihi: 20.08.2026 10:21

Adana’da korkunç kaza! Otomobil ile motosiklet çarpıştı: Sürücünün metrelerce savrulduğu anlar kamerada…

Adana’da meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Dönüş yapan otomobille motosiklet feci şekilde çarpıştı. Motosikletlinin asfalt yolda metrelerce sürüklendiği anlar kameraya saniye saniye yansırken korkunç olayda yaralıların olduğu bilgisine ulaşıldı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Adana’da korkunç kaza! Otomobil ile motosiklet çarpıştı: Sürücünün metrelerce savrulduğu anlar kamerada…
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Kaza, 15 Ağustos'ta saat 22.00 sıralarında Onur Mahallesi Şakirpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, ara sokağa döndüğü sırada caddede ilerleyen motosikletle çarpıştı.

2 KİŞİ YARALANDI

Motosikletteki Suriye uyruklu 2 kişi, asfalt zemine düşerek yaralandı. Çevredekiler yaralıların yardımına koşerken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 2 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan yaralılar taburcu edildi.

Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı! Kaza anı kamerada | Video

KAZA KAMERAYA YANSIDI

Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ADANA #KAZA

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Adana’da korkunç kaza! Otomobil ile motosiklet çarpıştı: Sürücünün metrelerce savrulduğu anlar kamerada…
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