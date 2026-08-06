Adana’da motosiklet hırsızı kamerada! “Sarhoştum eve gitmek için çaldım" dedi: Şüpheli tutuklandı

DİKKAT ÇEKMEMEK İÇİN SANDALYEDE BEKLEDİ

Şüpheli, motosikletlerden birinin zincirini kırmak için dakikalarca uğraştı ancak başarılı olamayınca diğer motosiklete yöneldi. Bu sırada parka gelen kişileri fark eden şüpheli, dikkat çekmemek için sandalyeye oturup bekledi.