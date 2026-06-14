Haberler Yaşam Haberleri Adana’da pes dedirten rahatlık! 3 kadın hırsız evde ne buldularsa çaldılar: O anlar kameraya böyle yansıdı!
Giriş Tarihi: 14.06.2026 10:16

Adana’da pes dedirten rahatlık! 3 kadın hırsız evde ne buldularsa çaldılar: O anlar kameraya böyle yansıdı!

Adana’nın Seyhan ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayı akıllara durgunluk verdi. Bir eve giren 3 kadın hırsız, mutfaktaki pirinçte bulgura ne buldularsa çalarak kayıplara karıştı. Pişkin hırsızların rahat tavırları dikkat çekerken o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Adana’da pes dedirten rahatlık! 3 kadın hırsız evde ne buldularsa çaldılar: O anlar kameraya böyle yansıdı!
  • ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kadın, bir eve girerek mutfakta bulunan gıda malzemelerini ve elektrikli ocağı aldı.

MUTFAKTA NE VAR NE YOK ÇALDILAR

Evde bulunan pirinç, bulgur ve makarnaları toplayan şüpheliler, daha sonra elektrikli ocağı da yanlarına alarak olay yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra eve gelen ev sahibi, mutfaktaki malzemelerin ve elektrikli ocağın yerinde olmadığını fark edince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Adana'da kadın hırsızlar girdikleri evden pirinç, bulgur, makarna ve elektrikli ocak çaldı

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan, 3 kadının eve girip malzemeleri alarak uzaklaşması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde şüphelilerin rahat tavırlarla sokaktan gelip sanki kendi evleriymiş gibi eve girdikleri ve 15 dakika kaldıktan sora çıkıp gittikleri görüldü.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Buse Sever - Editör
#SEYHAN #ADANA #HIRSIZLIK

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana’da pes dedirten rahatlık! 3 kadın hırsız evde ne buldularsa çaldılar: O anlar kameraya böyle yansıdı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA