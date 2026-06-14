Adana’da pes dedirten rahatlık! 3 kadın hırsız evde ne buldularsa çaldılar: O anlar kameraya böyle yansıdı!

MUTFAKTA NE VAR NE YOK ÇALDILAR

Evde bulunan pirinç, bulgur ve makarnaları toplayan şüpheliler, daha sonra elektrikli ocağı da yanlarına alarak olay yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra eve gelen ev sahibi, mutfaktaki malzemelerin ve elektrikli ocağın yerinde olmadığını fark edince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Adana'da kadın hırsızlar girdikleri evden pirinç, bulgur, makarna ve elektrikli ocak çaldı