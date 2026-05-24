Haberler Yaşam Haberleri Adana'da sağanak sonrası metruk bina çöktü! Mahalleli deprem sandı: O anlar kamerada
Giriş Tarihi: 24.05.2026 16:49 Son Güncelleme: 24.05.2026 16:59

Adana'da sağanak sonrası metruk bina çöktü! Mahalleli deprem sandı: O anlar kamerada

Adana'da 3 katlı metruk binanın bir kısmı, son günlerde etkili olan sağanak yağışların ardından çöktü. Mahalle sakinlerinin deprem sandığı ve büyük korku yaşadığı o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay yerine sevk edilen AFAD ve itfaiye ekiplerinin enkazda yaptığı incelemede şans eseri can kaybı ya da yaralanma olmadı.

DHA Yaşam
Adana’da sağanak sonrası metruk bina çöktü! Mahalleli deprem sandı: O anlar kamerada
  • ABONE OL

Merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'nde uzun süredir kullanılmadığı öğrenilen 3 katlı metruk binanın bir kısmı, gece boyunca etkili olan kuvvetli sağanak sonrası büyük bir gürültüyle çöktü.

ÇÖKME ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Binanın çökme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, enkazda inceleme yaptı. İş makineleriyle enkaz kaldırma çalışması sürerken, olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Adana'da 3 katlı metruk bina çöktü; o anlar kamerada

'SABAH DA DEPREM OLDU'

Mahalle sakinlerinden Resul Ekrem Pamuk, gürültüyü duyunca korktuğunu belirterek, "Büyük bir ses duyduk. Önce deprem oluyor sandık ancak aramızdaki metruk bina yıkılmış. Yaklaşık bir haftadır yağmur yağıyor. Sabah da deprem oldu. Binanın yıkılmasında bunların da etkisi olduğunu düşünüyoruz. Sesi duyunca çok korktuk. Allah'tan kimseye bir şey olmadı" diye konuştu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ADANA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana'da sağanak sonrası metruk bina çöktü! Mahalleli deprem sandı: O anlar kamerada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA