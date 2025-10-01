Haberler Yaşam Haberleri Adana'da silahlı dehşet: Ölü ve yaralılar var!
Giriş Tarihi: 1.10.2025 16:02

Adana'da bir kişi, sokakta karşılaştığı husumetli olduğu gruba tabancayla ateş edip, kaçtı. Yaralanan 4 kişiden Abidin Taktaş (63) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti...

DHA Yaşam
Kanlı olay, saat 14.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi 13310 Sokak'ta yaşandı. İsmi öğrenilemeyen kişi ile sokakta karşılaştığı husumetli olduğu grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, bu kişi gruba belinden çıkardığı tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği 4 kişi, kanlar içinde yere yığıldı, şüpheli ise kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Abidin Taktaş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralı ise ameliyata alındı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yakın bir sokakta olaya ilişkin 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor...

