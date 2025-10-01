Adana’da silahlı dehşet: Ölü ve yaralılar var!

Kanlı olay, saat 14.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi 13310 Sokak'ta yaşandı. İsmi öğrenilemeyen kişi ile sokakta karşılaştığı husumetli olduğu grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, bu kişi gruba belinden çıkardığı tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği 4 kişi, kanlar içinde yere yığıldı, şüpheli ise kaçtı.