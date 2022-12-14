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Giriş Tarihi: 14.12.2022 10:32 Son Güncelleme: 14.12.2022 10:34

Tacizciye linç girişimini döner yiyerek izledi

Adana’da bir kadını taciz ettiği öne sürülen şahıs gençler tarafından tekme tokat dövülürken, bir kişinin bu anları döner yiyerek seyretmesi dikkatlerden kaçmadı.

İHA
Tacizciye linç girişimini döner yiyerek izledi

Olay, Seyhan ilçesi Bakım Yurdu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kaldırımda bir kadına yaklaşan şahıs onu elle taciz etti. Kadın bunun üzerine tepki gösterip bağırınca çevredeki gençler şahsı tekme tokat döverek linç etmeye çalıştı.

Adana'da tacizciye linç girişimi | Video

Bu sırada bazı vatandaşlar araya girerek gençleri sakinleştirmeye çalıştı. Ancak buna rağmen gençler şahsı darp etmeye devam etti. O anlarda ise bir kişinin döner dürüm yiyerek film izler gibi yaşananları seyretmesi herkesi şaşkına çevirdi. Bir süre daha dayak yiyen şahıs araya giren vatandaşlar tarafından uzaklaştırılırken, kadın da şahsa tepki gösterdi.

Bu anlar, vatandaşların cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

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Tacizciye linç girişimini döner yiyerek izledi
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