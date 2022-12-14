Video Yaşam Adana'da tacizciye linç girişimi | Video
Adana'da tacizciye linç girişimi | Video

Adana'da tacizciye linç girişimi | Video

14.12.2022 | 10:19

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Adana’da bir kadını taciz ettiği öne sürülen şahıs gençler tarafından tekme tokat dövülürken bir kişinin bu anları döner dürüm yiyerek film izler gibi seyretmesi herkesi dikkat çekti.

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Olay, Seyhan ilçesi Bakım Yurdu Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre kaldırımda bir kadına yaklaşan şahıs onu elle taciz etti. Kadın bunun üzerine tepki gösterip bağırınca çevredeki gençler şahsı tekme tokat döverek linç etmeye çalıştı. Bu sırada bazı vatandaşlar araya girerek gençleri sakinleştirmeye çalıştı. Ancak buna rağmen gençler şahsı darp etmeye devam etti. O anlarda ise bir kişinin döner dürüm yiyerek filim izler gibi seyretmesi herkesi şaşkına çevirdi. Bir süre daha dayak yiyen şahıs araya giren vatandaşlar tarafından uzaklaştırılırken, kadın da şahsa tepki gösterdi.
Bu anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

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