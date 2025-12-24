Haberler Yaşam Haberleri Adana'da trafik magandaları işitme engelli genci acımasızca darp etmişlerdi: O şoför tutuklandı!
Giriş Tarihi: 24.12.2025 10:59

Adana'da trafik magandaları işitme engelli genci acımasızca darp etmişlerdi: O şoför tutuklandı!

Adana'da işitme engelli genç, trafikte yol vermediği iddiasıyla dolmuş şoförü tarafından darbedilmişti. İşitme engelli olduğunu anlatmaya çalışan gence, dolmuş şoförünün yanındaki bir şahsın 'işine gelince işitme engelli oluyorsun' dediği anlar kameraya yansırken, saldırgan şoför sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA Yaşam
Dehşete düşüren olay, geçtiğimiz cumartesi akşam merkez Seyhan ilçesine bağlı Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, işitme engelli Ömer A. (26), trafikte yol vermediği iddiasıyla dolmuş sürücüsü İ.T. (46) tarafından yaklaşık 5 kilometre takip edildi. Bir süre sonra ışıklarda işitme engelli gencin aracının önünü kesen dolmuş sürücüsü ve yanındaki ismi öğrenilemeyen şahıs araçtan inip, 'bizim hastamız var sen böyle zikzak yaptın' diyerek tartışma başlattı.



'ENGELLİYİM' DEDİ, YUMRUK YEDİ

Bu sırada kulağındaki cihazı gösterip 'ben işitme engelliyim' diyen Ömer A.'ya şoför İ.T. yumruk atarken, yanındaki şahıs ise 'işine gelince işitme engelli oluyorsun, sen nasıl yapıyorsun' diyerek hakaret etti. Darp sonucu Ömer A.'nın kulağındaki 200 bin liralık işitme cihazı kırılırken çevredekilerin araya girmesiyle saldırganlar sakinleştirildi.

O ANLAR KAMERAYA BÖYLE YANSIMIŞTI

Ömer A. da aracıyla bölgeden uzaklaştı. Tüm bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Ömer A.'nın polise giderek şikayetçi olması üzerine dolmuş şoförü gözaltına alındı ancak ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

TUTUKLANDI

Olayla ilgili görüntülerin ortaya çıkmasının ardından saldırgan şoför yeniden gözaltına alındı ve sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İşitme engelli genci takip edip acımasızca böyle darp ettiler | Video

