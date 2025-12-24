Adana'da trafik magandaları işitme engelli genci acımasızca darp etmişlerdi: O şoför tutuklandı!

Dehşete düşüren olay, geçtiğimiz cumartesi akşam merkez Seyhan ilçesine bağlı Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, işitme engelli Ömer A. (26), trafikte yol vermediği iddiasıyla dolmuş sürücüsü İ.T. (46) tarafından yaklaşık 5 kilometre takip edildi. Bir süre sonra ışıklarda işitme engelli gencin aracının önünü kesen dolmuş sürücüsü ve yanındaki ismi öğrenilemeyen şahıs araçtan inip, 'bizim hastamız var sen böyle zikzak yaptın' diyerek tartışma başlattı.