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Giriş Tarihi: 6.08.2026 09:49

Adana'da trafikte testereli dehşet! Araç kamerasına olay anı saniye saniye yansıdı

Adana'da trafikte çıkan yol verme tartışmasında bir sürücü, iddiaya göre diğer sürücüyü darbederek, testereyle tehdit etti. Olay araç kamerasına yansıdı.

İHA Yaşam
Adana’da trafikte testereli dehşet! Araç kamerasına olay anı saniye saniye yansıdı
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Edinilen bilgiye göre, olay merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobiliyle seyir halinde olan A.H.Ş. (40), oto yıkamadan çıkan bir araca yol verdi. Bu sırada M.A.K.'nin kullandığı otomobil geri manevra yaparak yol üzerinde durdu. Bir süre bekleyen sürücü, aracın hareket etmemesi üzerine korna çaldı.

TESTEREYLE DEHŞET SAÇTI

Bunun ardından iki sürücü arasında tartışma yaşandı. M.A.K., araçtan inerek diğer sürücüye saldırdı. Çıkan arbede sırasında yumruk darbesi alan sürücü dudağından yaralandı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A.K.'nin aracının bagajından aldığı testereyle yeniden saldırıya geçtiği, ancak saldırıda kimsenin yaralanmadığı iddia edildi. Araçta bulunan diğer kişinin araya girmesiyle olay daha fazla büyümeden son buldu.

Adana'da trafikte tartıştığı sürücüye testereyle saldırdı: O anlar kamerada | Video

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Yaşananlar araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis merkezine giden yaralı A.H.Ş., M.A.K'nın kendisini darbedip tehdit ettiğini ve hakarette bulunduğunu söyleyerek şikayetçi oldu. M.A.K. de, A.H.Ş.'nin kendisine hareket ve küfür ettiğini öne sürerek şikayetçi oldu. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ADANA

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Adana'da trafikte testereli dehşet! Araç kamerasına olay anı saniye saniye yansıdı
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