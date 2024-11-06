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Giriş Tarihi: 6.11.2024 10:02

Adana’da uyuşturucu operasyonu: Kokain, hap, esrar…

Adana’nın Seyhan İlçesinde polis ekipleri bir eve uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda çok sayıda kokain, uyuşturucu hap ve bir adet uyuşturucu madde preslemesinde kullanılan makineye el konuldu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İHA
Adana’da uyuşturucu operasyonu: Kokain, hap, esrar…

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, İstiklal Mahallesi'ndeki bir evi uyuşturucu paketleme tesisi olarak kullandığını tespit etti.

Bunun üzerine ekipler söz konusu adrese operasyon yaptı.

Yapılan operasyonla Barış B. isimli şahıs yakalanırken, evde 1 kilo 920 gram kokain, 12 bin 992 adet uyuşturucu hap, 96 gram esrar, ruhsatsız tabanca, hassas terazi, uyuşturucu madde preslenmede kullanılan basım makinesi, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 70 TL ele geçirildi.

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Adana’da uyuşturucu operasyonu: Kokain, hap, esrar…
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