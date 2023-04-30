Haberler Yaşam Haberleri Adana'da zincirleme kaza: 11 yaralı
Giriş Tarihi: 30.4.2023 23:49

Adana'da zincirleme kaza: 11 yaralı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde, aynı istikamette iki otomobil ile karşı yönden gelen başka bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı

DHA
Adana’da zincirleme kaza: 11 yaralı

Kaza, saat 15.00'de Ceyhan-Mercimek Yolu, hayvan pazarı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim A. idaresindeki otomobil, İmamoğlu yol ayrımında karşı yönden gelen Halil O. idaresindeki araç ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobiller yol kenarına savrulurken, araçlardan biri aynı güzergahta seyir halindeki Bilal A.'nın kullandığı araca çarptı.

Kazada sürücülerle birlikte otomobillerde bulunan aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Emekliye refah payı düzenlemesinde son durum! Bakan Bilgin A Haber'de açıkladı: Çalışmalar bitti
SON DAKİKA | Başkent Millet Bahçesi'nde tarihi buluşma! Başkan Erdoğan: 14 Mayıs'ta siyasi mevta olacaklar
Kantaron yağıyla gelen şifa
Son dakika haberi | Başkan Erdoğan İzmir'de tarihi kalabalığa seslendi: Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Kandil ile pazarlık' tepkisi!
7'li koalisyon ortağı İYİ Parti'de HDP istifası! "Her şeye he demem yok öyle bolluk"
Tarih belli oldu! Tam 2800 futbol sahası büyüklüğünde! Başkan Erdoğan açılış törenine katılacak
Haluk Bayraktar'dan 7'li koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Bu tutarsız halinizi milletimizin takdirine sunuyoruz
Muhalif gazeteci Yılmaz Özdil bile isyan etti! CHP'nin ilkesiz siyasetine tepki: Asla unutturmayacağımız bir gün
28. DÖNEM AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023 || 14 Mayıs 2023 seçimleri Ak Parti İzmir milletvekili 1. ve 2. bölge adayları kimler?
Milli paraşütçü yamaç paraşütü kazasında hayatını kaybetti
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana'da zincirleme kaza: 11 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA