Adanalı hemşehrileri: "Ferdi babayı nasıl unuturuz"

Arabesk müziğinin ünlü ismi Adanalı Ferdi Tayfur'un ölümüyle büyük üzüntü yaşayan hemşireleri, sanatçıyı Ulu Camii'nin bahçesinde andı. Mevlit okutan hemşerileri ve aynı zamanda hayranları, "Ferdi babayı unutmayacağız" dedi. "Adana ağası" kıyafetleriyle kenti tanıtan Şahin Ünal, "Ferdi ağabeyinin şarkılarıyla büyüdük. Onu unutmak mümkün değil. Mekanı cennet olsun" derken, Yeşilçam koleksiyoneri ve fotoğrafçı Serdar Kürkbaba da, "Ferdi ağabeyin filmlerinin tüm afişlerini saklıyorum. Kendisi beni Marmaris'teki evine misafir etti. Çok mütevazı bir insandı" diyerek duygularını dile getirdi.

5 BİN KİŞİYE LOKMA TATLI DAĞITILDI

Adana'da Ferdi Tayfur hayranı tekstilci Ufuk Doyuran ise merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'ndeki mağazasının önünde 5 bin kişiye lokma tatlısı dağıttı. Ferdi Tayfur'un fotoğraflarının yer aldığı dövizler tatlı tezgahına asılırken mağazadan da Ferdi Tayfur'un müzikleri çalındı. Ufuk Doyuran, "Ferdi Tayfur Adana'mızın sanatçısıydı. Onun şarkılarıyla büyüdük. Onun anısın 5 bin kişiye lokma tatlısı dağıttık" dedi. Adanaspor taraftarlarından Turbeyler gurubuna bağlı olan Yeşilyurt tayfa Adanalı ünlü sanatçının, "Koşturdun peşinden" şarkısından esinlenip, "Yıllarca koştum hep aşkın peşinden" kıtasını yazıp üzüntülerini dile getirdiler.