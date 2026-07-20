ADD’den barış sürecine tam sayfa bildiri baltası: Atatürkçü Düşünce Derneği’nden DHKP-C karartması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2024 yılının Ekim ayında yaptığı çağrıyla başlayan ve Cumhurbaşkanlığı ile TBMM'nin desteğiyle yürütülen "Terörsüz Türkiye" süreci 2 yıldır sürüyor. PKK'nın silah bırakmasını ve onlarca yıldır süren terörün sonlandırılmasını amaçlayan süreç kapsamında, 5 Aralık 2025 tarihinde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında Terörsüz Türkiye Komisyonu kurulmuş ve siyasi partilere temsilci milletvekili vermeleri için çağrıda bulunuldu. Davet sonucu komisyona AKP, CHP, MHP, DEM Parti, Yeni Yol Partisi, HÜDA PAR, Yeniden Refah Partisi, TİP, EMEP ve DSP katılım sağladı.





SİYASİ PARTİLERE AĞIR ÜSLUPLA "BEDEL" MADDESİ

Yaklaşık 8 aydır süren çalışmalara tepki gösteren Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), gazetelerde tam sayfa ilan vererek "Uyarıyoruz" başlıklı bir bildiri yayımladı. Bildiride, barış sürecine destek veren siyasi partiler hedef alınarak, sürece katkı sunulmaması gerektiği belirtildi ve "Bedeli ağır, sonu acı olur" ifadeleriyle partilere sert telkinde bulunuldu.



SOL TERÖR ÖRGÜTLERİ GÖRMEZDEN GELİNDİ

Bildiride terör örgütlerine ve eylemlerine yer verilirken, yalnızca sağ ve dini propagandayı alet eden yapılar hedefe konulması dikkat çekti. Türkiye'de 1994 yılından bu yana çok sayıda kanlı eyleme ve can kaybına yol açan DHKP-C, MLKP gibi sol terör örgütlerinin hiçbirinin adı bildiride yer almadı. Özellikle Çağlayan Adliyesi'nde Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi gibi çok sayıda kanlı eylemin faili olan sol marjinal örgütlerin bildirideki terör parantezine dahil edilmemesi dikkat çekti.