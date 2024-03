Adet Bitince Kaç Kilo Gider? Adetten Kaç Gün Sonra Kilo Normale Döner?

Regl olan kadınların en sık yaşadığı problemlerden biri de kilo alımıdır. Bunun temel nedeni ise vücudun su tutmasıdır ve bu durum, adetin bitmesiyle son bulur. Ağırlığın normal seviyelerin üzerinde olması korkulacak bir durum değildir. Adet bittikten sonra sıvı birikimi azalır ve normal kiloya dönülür. Bunun için sadece birkaç gün geçmesi yeterlidir. Adet bitince kaç kilo gider ve adetten kaç gün sonra kilo normale döner yanıtı aranan sorulardır.

Adet Bitince Kaç Kilo Gider?

Menstrüasyon, her ay tekrarlanan adet döngüsünü ifade eder ve kadın üreme sisteminin çalışmasının doğal bir sonucudur. Uterusun iç yüzeyi, her ay bir tabaka kalınlaşır ve gebe kalınmadığı takdirde dışarı atılır. Adet kanaması için bir temizlik süreci demek daha doğrudur. Çünkü bu akıntı sayesinde döllenmemiş yumurta ile rahim içinde oluşan iç tabaka vücuttan atılır. Her kadında aynı olmasa da adet döngüsü ortalama olarak 28 günde bir tekrarlar. Öte yandan, adet döneminde her kadın belli başlı bazı problemler yaşar. Bunlardan biri de vücutta biriken aşırı su miktarıdır ve bu, şişlik ile kilo artışına neden olur. Tartıdaki artışın nedeni ise yağ değil, sudur ve bu nedenle kilo alımı söz konusu değildir. Östrojen ile progesteron adı verilen kadınlık hormonlarında meydana gelen dengesizlikler, su tutulmasının temel nedenidir. Bunun haricinde hormonal değişimler, bağırsak sorunlarına yol açabilir ve şişkinliğe sebep olabilir. Bu da kadınlara kilo aldıklarını düşündürebilir, ancak söz konusu durum geçicidir. Adet bittikten birkaç gün sonra eski kiloya geri dönülür ve 1-2 kilonun su olduğu anlaşılır.

Adetliyken Tartıya Çıkılır mı?

Doğru sonuca ulaşmak için adet döneminde tartıya çıkılması tavsiye edilmeyen bir eylemdir. Çünkü hormonlarda yaşanan dalgalanmalar, vücut ağırlığını direkt olarak etkiler. Bu durum, özellikle diyet yapanlar ve kilo vermeye çalışanlar için can sıkıcı olabilir. Bunun için menstrüasyon döneminde tartıya çıkmamakta fayda vardır. En doğru kilo ölçümü ne zaman yapılır sorusuna cevap olarak, sabahları, aç karnına ve tuvalete gitmeden hemen önce yapılması gerekir cevabı verilebilir. Çünkü bu zaman aralığı, ağırlığın beslenme, spor veya farklı durumdan kaynaklanan değişikliklerden etkilenmemiş olduğu saatlerdir.