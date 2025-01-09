’Adil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi’ sanatseverlerle buluştu

Albayrak Grubu'nun Adil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Barbaros Hayrettin Paşa Camii İmamı Alpcan Çelik'in Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, konuşmaların ardından kurdele kesildi ve katılımcılar sergiyi gezdi.

Tezhip ve dijital sanat eserlerinden oluşan sergide; 13 usta hattatın Kur'an-ı Kerim'de yer alan adalet temalı ayetleri kaleme aldıkları 13 eser, 12 tezhip eseri, Savaş Çevik'in, "Hat, Kübizm ve Yeni Tasarımlar" adlı yepyeni eserleri ve Savaş Çevik'in, "De ki: Rabbim adaleti emretti" buyruğunu içeren enstalasyon eseri ve dijital eserler yer alıyor.

Hattat İbrahim Şengül, "11 yıldır üzerinde hassasiyetle geliştirdiğimiz Albayrak Ramazan yazıları Takvim sergisindeyiz. Bu yıl temamız adalet konulu ayet-i kerimelerdi. 13 adet farklı hattatın levhalarından oluşan eserleri sergiliyoruz. Birbirinden farklı kompozisyonlardan oluşan, adaletle ilgili farklı ibarelerden oluşan ve farklı yazı çeşitlerini barındıran bir sergideyiz. Bu sergimizin yanında yine İslam sanatlarından tezhip sanatından olan 12 çalışma görmekteyiz. Savaş Çevik hocamızın kendine has üslubu ile hazırladığı "Hat, Kübizm ve Yeni Tasarımlar" adlı levhaları sergilemekteyiz. Bütün sanatseverleri Tophane-i Amire Sanat Merkezi'ne davet ediyorum. Adalet temasının belirlenmesinin birçok sebebi var ama bunlardan en önemlilerinden bir tanesi şu anda Filistin'de yaşanan soykırım neticesinde Müslümanların üzerine uygulanan adaletsizlik. Bu zulmü yansıtabilecek bir kavram seçmek istedik. Bunun en iyi konu başlığı adaletti. Aslında geçmişten günümüze ve geleceği de kapsayan bir konu. Sanat eserleri de evrensel olduğu ve daima yaşadığı için inanıyorum ki sonsuza dek bu eserlerimiz görevini icra edecektir" dedi.

"Yepyeni bir kompozisyon biçimini hat sanatına kazandırdığım için bahtiyarım"

Hat sanatına yeni bir yaklaşım ve form getirerek üç boyutlu tasarımlar yapan Hattat Savaş Çevik, "Sergide gördüğünüz makili yazı, yepyeni bir tasarım biçimi. Aradaki boşlukları kaybettim, makili yazı 90 derece dik açılarla yazılan tamamen geometrik bir yazıdır. Boşlukları kaybederek harfleri birbiri ile birleştirdim. O zaman harf formları kayboluyor tabii. Bunu ortaya çıkarabilmek için 3 boyutlu düşünmem gerekiyordu. Kübizm aklıma geldi. 20. yüzyılda resim sanatında kübizm formların kübik hareketlerle anlatımı söz konusu. Ben de burada tam olarak kübizmin hatta taşınmasını değil ama ondan etkilendim. Işık ve gölge esprisinden yararlanarak bir rengin dört tonuyla piramidal düzeni boyadığım zaman harfler ortaya çıkmış oldu. Çok değişik teknik espriler de var. Bazı çalışmalarımda bir rengin dört tonunu değil, sadece tek bir renk kullandım. Klasik hatta kullanılan tek renk esprisini orada da yaptım. Tamamen gölge, ışık ve ışığın yansımalarını esas alarak harflerin formlarını ortaya koydum. Yepyeni bir kompozisyon biçimini hat sanatına kazandırdığım için bahtiyarım. Sergi, Albayrak grubunun her yıl düzenlediği geleneksel Takvim projesi sergisi. Bu yıl adalet konusu işlendi. Her sene klasiğin dışında daha yeni açılımlarla farklı çalışmaları esas alan bir sergi oldu. Hat sanatımıza oldukça güzel şeyler kazandıran bir sergi çünkü hattatların yeni çalışmalar yapmasına vesile oluyor" ifadelerini kullandı.

"Hattatların eserlerini ilk başta takvime daha sonra bu şekilde sergiye dönüştürüyoruz"

Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri, "Bu yıl 11'ncisini gerçekleştirdiğimiz Albayrak Hat Eserleri Sergisi'nin açılışındayız. Her sene birbirinden farklı temada hattatların eserlerini ilk başta takvime daha sonra bu şekilde sergiye dönüştürüyoruz. Bu sergiler onlarca il, onlarca ülke geziyorlar. Bu senenin konusu adalet. Kuran-ı Kerim'de geçen adalet ayetlerinden oluşan eserleri sergilemeye burada başladık ve Türkiye'yi de gezecekler. Şu anda Londra, Fas ve Kıbrıs şubat programımız ama devamı sonra belli olacak" şeklinde konuştu. Serginin açılışına; AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi ve Albayrak Grubu Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Sergi 9-27 Ocak tarihlerinde ziyarete açık olacak.