Adım adım iz sürerek yakaladılar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri;i Danimarka adli makamlarının başvurusu üzerine Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan "Kırmızı Bülten" ile aranan Mike Gerner Larsen'i Beyoğlu ve Şişli İlçeleri'nde fiziki olarak takibe aldı. Firari Larsen olduğu değerlendirilen söz konusu kişinin Başakşehir Kayaşehir'de bulunan bir alışveriş merkezinde araçla çekilmiş fotografından yola çıkılarak Başakşehir İlçesi'ne bağlı Kayaşehir Mahallesi ve Kayabaşı Mahallesi'nde çalışmaları devam ettiren Narkotik Masası Polisleri; fotoğraflarda bulunan aracın Kayaşehir Mahallesi'ndeki bir restoranın önünde park edilmiş vaziyette olduğunu tespit etti.

SİLAH VE MERMİLER BULUNDU

Restoranda siyah tişörtlü, fotoğrafta görüldüğü üzere sol kolunda gümüş renkli kol saati olan, tişörtünün sırt kısmı hafif açık ve sırtındaki dövmeleri belli olan sarışın ve sakallı kişinin firari Mike Gerner Larsen olduğu saptandı. Başakşehir İlçesi Kayabaşı Mahallesi'ndeki bir sitede ikamet ettiği tespit edilen Mike Gerner Larsen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Larsen'in tek başına yakalandığı adreste yapılan detaylı aramalarda; seri numarasız bir tabanca, iki şarjör, 50 mermi ve Larsen'in fotografının bulunduğu ve farklı isimlerde hazırlanmış sahte olduğu değerlendirilen İspanya'ya ait kimlik kartı, sürücü belgesi ve Ukrayna'ya ait sürücü belgesi ele geçirildi.