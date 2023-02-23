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Giriş Tarihi: 23.2.2023 22:18 Son Güncelleme: 23.2.2023 22:55

Adıyaman emniyeti 25 mesai arkadaşını depremde kaybetti

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinde Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 24 polis memuru ve 1 bekçi hayatını kaybetti.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Adıyaman emniyeti 25 mesai arkadaşını depremde kaybetti

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü yayınladığı taziye mesajında: "06.02.2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde vefat eden mesai arkadaşlarımıza ve ailelerine Allah'tan rahmet diliyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Ailelerinin, Teşkilatımızın ve Aziz Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü mesajda mesai arkadaşlarından, Süleyman Yılmaz, Volkan Kaydırak, Ömer Benli, Tamer Divriki, Muhammed ALigül, Ali Avcı, İbrahim Çelik, Mehmet Avcı, Mahmut Özbaytemur, Bilal Kaya, Mehmet Özay, Mustafa Kural, Mehmet Ali Vurur, Mehmet Avcı, Turan Avcı, Fırat Kanaç, İsmail Ülker, Fatih Sarıgül, Halef Çalışkan, Alper Adıgüzel, Ömür Aydın, Aydın Bozkurt, Hüseyin Dirken ve Faruk Kılınç depremde hayatını kaybetti.

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Adıyaman emniyeti 25 mesai arkadaşını depremde kaybetti
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