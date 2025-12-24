Haberler Yaşam Haberleri Adıyaman'da akılalmaz anlar kamerada: 6 şahıs tek tek yere düştü! Kimi süründü, kimi hareketsiz kaldı
Giriş Tarihi: 24.12.2025 13:02 Son Güncelleme: 24.12.2025 13:03

Adıyaman'da, madde aldıkları iddia edilen 6 arkadaş tek tek yere yığıldı. Şahısların süründüğü anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarına gelen 6 arkadaş, burada bir süre oturduktan sonra aniden ayaklandı. Ayakta sendeleyen 6 şahıs daha sonra iddialara göre aldıkları maddenin etkisiyle tek tek yere yığıldı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Kimi yerde süründü kimi ise düştüğü yerden uzun bir süre hareket edemedi. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan o anlar, izleyenlerin ve görenlerin şaşkınlığına neden oldu. Çevredeki vatandaşlar, olayın yaşandığı yere sürekli madde bağımlılarının geldiğini ve her zaman bu tür durumlarla karşılaştıklarını dile getirdi.

