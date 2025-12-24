Adıyaman’da akılalmaz anlar kamerada: 6 şahıs tek tek yere düştü! Kimi süründü, kimi hareketsiz kaldı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarına gelen 6 arkadaş, burada bir süre oturduktan sonra aniden ayaklandı. Ayakta sendeleyen 6 şahıs daha sonra iddialara göre aldıkları maddenin etkisiyle tek tek yere yığıldı.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Kimi yerde süründü kimi ise düştüğü yerden uzun bir süre hareket edemedi. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan o anlar, izleyenlerin ve görenlerin şaşkınlığına neden oldu. Çevredeki vatandaşlar, olayın yaşandığı yere sürekli madde bağımlılarının geldiğini ve her zaman bu tür durumlarla karşılaştıklarını dile getirdi.