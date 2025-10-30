Adıyaman’da akrabalar birbirine girdi: 3 kişi yaralandı!

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'da akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada A.T., B.U., ile S.U., yaralandı. Kavga yerine çok sayıda polis ekibi ile sağlık ekibi sevk edildi.