Haberler Yaşam Haberleri Adıyaman'da akrabalar birbirine girdi: 3 kişi yaralandı!
Giriş Tarihi: 30.10.2025 15:19

Adıyaman’da, akrabalar arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Taraflar birbirinden şikayetçi olurken olaya ilişkin tartışma soruşturma başlatıldı.

İHA Yaşam
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'da akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada A.T., B.U., ile S.U., yaralandı. Kavga yerine çok sayıda polis ekibi ile sağlık ekibi sevk edildi.

OLAYA İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralılara olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada müdahaleleri tamamlanan yaralıların kendilerini darp neticesi yaralayan şahıslardan şikayetçi olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

