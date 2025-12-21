Adıyaman’da çifte vahşet: Cani damat eşi ve bacanağını öldürdü! Cinayetin ardından çorba içmeye...

'KAÇ EL ATEŞ ETTİM BİLMİYORUM'

Eşinin kendisine sarf ettiği sözler üzerine sinirlendiğini belirten Ahmet Sarı, "Ben kapının girişine göre odanın yaklaşık iki üç adım içerisindeyim. Eşimin benim üzerime doğru gelmesiyle başladı. Yakamı tuttu. Muharrem bize doğru yaklaşarak 'ayıp sen ne yapıyorsun bırak' dedi. Daha sonra ben de kendime hakim olamayıp ahırdan aldığım evin dış kısmına bıraktığım tabancayı aldım. Hatırlamadığım sayıda ateş ettim" diye konuştu. Sarı, çifte cinayetin ardından evden çıkıp motosikleti ile Gölbaşı ilçesine gittiğini ve burada bir çorbacıya girip çorba içtiğini, burada kaldığı otelde de yakalandığını söyledi.